Pietro Lombardi: Heiße Sex-Botschaft an die Fans

Pietro Lombardi: Heiße Sex-Botschaft an die Fans

Während Pietro Lombardi in den ersten Videos nach seiner Trennung von Sarah Lombardi noch sehr bedrückt wirkte, scheint er nun endlich wieder Spaß am Leben zu haben.

Immer wieder postet er Fotos und Videos von sich und seinen Freunden, die gemeinsam in Clubs unterwegs sind oder einfach nur zusammen beim Friseur sitzen. In einem aktuellen Video auf Snapchat scheint der 24-Jährige allerdings besonders gut gelaunt zu sein und singt seinen Fans eine heiße Zeile aus einem Song vor. „Wir beide bleiben unter uns und nennen es Sex ohne Grund“, trällert der Sänger verführerisch in die Kamera. Um die Botschaft zu unterstreichen, betitelt er sein kurzes Video ebenfalls mit den Worten „Sex ohne Grund!!!“.

Ob Pietro mit dieser Zeile wohl eine ganz bestimmte Dame ansprechen möchte?