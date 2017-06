Pietro Lombardi: "Ich mag Sarah!"

Die Trennung von Sarah Lombardi und ihrem Freund Michal überraschte alle! Im Oktober 2016 wurde die Affäre der beiden öffentlich. Sarah und Pietro Lombardi trennten sich und die Sängerin kam mit Michal T. zusammen. Doch nun ist schon wieder alles aus! Jetzt äußert sich Pietro Lombardi bei Facebook zu dem Liebes-Aus. Und er hat überraschend nette Worte an seine Ex!

Pietro Lombardi wusste nichts von dem Liebes-Aus

In einem Live-Video bei Facebook wurde Pietro von seinen Fans zu der Trennung von Michal und Sarah Lombardi gefragt. Darauf antwortete er: "Ich weiß nicht ob es stimmt. Ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube die beiden sind alt genug, die können das unter sich klären, ob sie nun ein Paar sind oder nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin raus."

Pietro Lombardi: Kein Liebescomeback!

Ein Liebescomeback schließt Pietro Lombardi aus - doch er hat auch nette Worte für seine Ex Sarah. "Ein Liebescomeback wird es nicht geben. Ich mag Sarah als Mensch, sie ist die Mama von Alessio. Wir werden auch immer eine Verbindung haben – definitiv! Daran wird sich auch nie was ändern. Wir versuchen auch so gut wie möglich Freunde zu sein oder wie man es auch nennt. Momentan klappt es sehr gut, aber ein Liebescomeback gibt es nicht mehr. Da ist einfach viel zu viel passiert", so Pietro Lomabrdi weiter. Ehrliche Worte!