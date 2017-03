Pietro Lombardi im Wandel der Zeit: So sehr hat er sich verändert

Wie schnell die Zeit doch vergeht!

Als Pietro Lombardi bei „DSDS“ sein Glück versuchte, war er noch jung und ein wenig unsicher. Nun ist er natürlich immer noch nicht alt, hat sich in den vergangenen Jahren aber merklich verändert und an Selbstbewusstsein gewonnen.

Auf seiner Facebook-Seite teilte der Sänger ein Video von sich, in dem sich gut erkennen lässt, wie erwachsen er inzwischen geworden ist. „Krasssssss, haha“, schreibt er dazu.

Die Fans scheinen sich über den privaten Einblick jedenfalls sehr zu freuen. "Diese strahlenden Augen kombiniert mit diesem Lächeln...der Hammer!", schwärmt eine Userin in den Kommentaren. Seit der Trennung von Sarah Lombardi kann Pietro sich -im Gegensatz zu seiner Ex- auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. Bleibt zu hoffen, dass die 24-Jährige sich in naher Zukunft auch wieder ohne Angst vor die Tür trauen kann.