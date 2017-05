Pietro Lombardi: Ist er bald schon wieder vergeben?

Pietro Lombardi freut sich auf "Global Gladiators" ab Donnerstag auf ProSieben. #pietrolombardi #globalgladiators #prosieben #instadaily #theweekoninstagram #tvseries #tvshow #diewocheaufinstagram #intouchonline #celebrities #intouch

A post shared by inTouch (@intouch) on May 29, 2017 at 8:40am PDT