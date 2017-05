Pietro Lombardi: Jetzt geht er auf Michal los

Es ist knapp sechs Monate her, dass sich Sarah und Pietro Lombardi offiziell getrennt haben. Die Situation hat sich seit dem beruhigt und beide gehen ihren Weg. Bis jetzt! Denn nun geht Pietro Lombardi bei Facebook plötzlich auf Sarahs Freund Michal los!

Pietro Lombardi disst Michal T.

Michal T. ist der Mann, mit dem Sarah ihren Ehemann betrogen hatte. Die Affäre gelangte an die Öffentlichkeit und Pietro Lombardi trennte sich sofort von seiner Frau. Trotzdem scheinen die beiden relativ erwachsen mit der ganzen Situation umzugehen. Der Sänger verlor nie ein böses Wort über Sarah oder ihren mittlerweile Wieder-Freund Michal. Doch nun kann er sich einen Seitenhieb auf seinen Nachfolger nicht verkneifen.

Pietro Lombardi lacht über Anzeige von Michal T.

In einem Facebook-Live-Video liest Pietro Lombardi die Nachricht eines Fans. Der schreibt, dass Michal ihn wegen Beleidingung angezeigt habe! Ein gefundenes Fressen für den Musiker."Hey Michi, hör auf mit dem Scheiß, man. So was macht man nicht!" Und schießt dann raus: "Na ja, der muss was für seine Rentenkasse machen!" Das hat gesessen!

Im VIDEO seht ihr die Reaktion des Sängers (ab Minute 15):