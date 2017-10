Na, Pietro, wer ist denn die hübsche Dame an deiner Seite? Seit ziemlich genau einem Jahr ist der Musiker jetzt Single. Hat sich Pietro Lombardi etwa wieder verliebt?

Pietro Lombardi in Träller-Laune Facebook/ Pietro Lombardi

Pietro trällert mit seiner Schwester!

Nein, bei der hübschen Dame an seiner Seite handelt es sich tatsächlich um seine Schwester Sara. Am Sonntag postete Pietro Lombardi ein gemeinsames Video, auf dem beide zusammen singen. Die zwei verstehen sich prächtig, haben eine Menge Spaß und auch Sara hat definitiv das musikalische Talent in die Wiege gelegt bekommen.

Das sich Pietro Lombardi und seine Schwester so super verstehen, ist aber keine Selbstverständlichkeit!

Pietro Lombardi und Sara Lombardi: Endlich versöhnt

Als Pietro Lombardi 2011 DSDS gewann, brach der Kontakt mit seiner Familie ab. Gerüchten zufolge soll auch Pietros Immernoch-Frau Sarah Schuld gewesen sein. Doch kaum wurde die Trennung bekannt, näherte sich Pietro auch wieder seiner Familie an. Heute sind alle offensichtlich wieder happy.

Endlich bringt Pietro Lombardi eine Frau wieder zum Strahlen - auch, wenn "nur" es seine Schwester ist....