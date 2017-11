Pietro Lombardi: Krankenhaus-Schock!

Große Sorge um Pietro Lombardi! Der Sänger liegt im Krankeshaus! Doch was ist passiert?

Pietro Lombardi hängt am Tropf!

Pietro Lombardi selbst postete bei Snapchat die Schock-Fotos! Dort sieht man, dass er an einem Infusionsschlauch hängt. Die Fans sind in großer Angst um den Sänger. Doch wie schlecht geht es ihm?

Pietro Lombardi hat einen Hexenschuss

Pietro Lombardi verrät, was passiert ist. Er hat einen Hexenschuss! "Hexenschuss lässt grüßen", schreibt er zu einem anderen Foto. Puh, alles also halb so wild. Zwar ist ein Hexenschuss sicher keine schöne Sache, doch es hätte schlimmer kommen können!

Pietro Lombardi liegt im Krankenhaus! Snapchat/ Pietro Lombardi

Pietro Lombardi hat einen Hexenschuss! Snapchat/ Pietro Lombardi

Doch jetzt bleibt natürlich eine Frage offen: Wie wird er jetzt Weihnachten verbringen? Und kann er so sein Konzert im Januar überhaupt meistern? Am 5.1 will Pietro Lombardi zusammen mit Musiker-Freunden ein Benefizkonzert geben.

Auch Weihnachten will er zusammen mit Sarah und ihrer Familie feiern. Um dann wieder fit zu sein, muss er sich jetzt ordentlich schonen!