Pietro Lombardi: Krasse Typveränderung! Seine Fans sind begeistert

Pietro ist bekannt für seinen lässigen Stil. Meist ist er sportlich mit Basecap unterwegs. Nun zeigt sich der Sänger vollkommen verändert. Auf "Instagram“ postet der Star ein Bild, welches ihn mit neuer Frisur und ohne Cap zeigt. Seine Fans sind begeistert! Ihre Meinung nach hat Pietro wahre Model-Qualitäten.

Pietro ist auf dem Erfolgskurs

Nach einigen turbulenten Zeiten scheint es Pietro wieder gut zu gehen. Auch beruflich kann der Sänger große Erfolge verzeichnen. Seine Single "Senorita" ist, neun Wochen nach der Veröffentlichung, noch immer in den "Top-Ten“ vertreten. Ebenfalls erhielt er für sein Werk die goldene Schalplatte. Nun überrascht er seine Fans auf mit einer krassen Typveränderung.

Pietro ohne Cap und mit neuer Frisur

Am Dienstagabend begeistert Pietro alle Fans mit seinem neusten "Instagram"-Post. Er zeigt sich ohne Cap und mit neuer Frisur. Unter dem Bild schreibt er: "Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst." Seine Fans sind begeistert! Unter dem Post kommentieren sie: "Bitte so lassen, das steht dir so mega" oder "Lass mal öfters die Capi ab sieht viel besser, reifer, erwachsener aus." Was wohl seine Noch-Ehefrau Sarah zu seinem neuen Aussehen sagt? Bis jetzt hat sie sich dazu noch nicht geäußert. Wir können also gespannt sein...