Pietro Lombardi lästert über das Liebeschaos von Sarah und Michal - Seit der Trennung ist Pietro Lombardi sichtbar bemüht, das richtige zu tun. Er will keine Angriffsfläche bieten, äußert sich stets nüchtern zum Thema Sarah Lombardi und Michal T. In einem Live-Video bei Facebook kann er sich dann doch nicht ganz verkneifen, dass er zu dem Liebeswirrwarr der beiden eine klare Meinung hat.

„Dass diese Frage kommt, wusste ich“, sagt Pietro Lombardi, als Fans ihn gedrängt hatten etwas dazu zu sagen. „Für mich ist das Kindergarten. Entweder man ist zusammen oder man ist es nicht. Aber die sind alt genug, die sollen das unter sich. Da sind ja wieder Bilder gekommen: Einmal Streit, einmal dies. Und wenn es so schon anfängt. Wer weiß, wie das endet“, sagt Pietro.

Klare Worte. Normalerweise rückt Pietro schnell in den Mittelpunkt, dass er und Sarah sich, was Sohn Alessio angeht, gut verstehen und es erwachsen geregelt kriegen. Zu der Beziehung von Sarah Lombadi und Michal T. sagt Pietro verständlicherweise wenig. Vermutlich hat er darüber auch nicht unbedingt viel Gutes zu sagen, wie in Statements wie diesem immer wieder aufblitzt.

"Ich wünsche den beiden alles Gute. Aber mal gucken, wie lange das hält", äußert er weiter seine Zweifel, die angesichts der turbulenten Lovestory von Sarah und Michal T. vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt sind.