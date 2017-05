Pietro Lombardi macht seinen Arm mit neuem Tattoo zum Alessio Schrein

Pietro Lombardi macht seinen Arm mit dem neuen Tattoo zum Alessio Schrein - Schon bei seinen ersten Tattoo-Termin bei Jewelink sahen wir, dass Pietros Unterarm komplett seinem Sohn Alessio gehört. Letztes mal gab es das Gesicht auf die Innenseite, dieses Mal wurde der Unterarm komplett dicht gemacht mit weiteren Alessio-Motiven.

Wir sehen jetzt eine erwachsene Hand, dessen Zeigfinger von einer Kinderhand gehalten wird, eine Taube und weiter zum Handgelenk hin die Umrisse von Pietro Lombardi und Sohn Alessio, wie er ihn an der Hand hält. Oben drüber steht: "You've got that smile, that only heaven can make." Das ist eine Songzeile aus dem Lied "Next 2 You" von Chris Brown und Justin Bieber.

Mein neues tattoo jewelink Danke die Mega arbeite Posted by Pietro Lombardi on Dienstag, 9. Mai 2017

Pietro Lombardi begeistert die Fans mit seiner Körperkunst

Natürlich ist das an Kitsch und Pathos kaum zu überbieten, aber das Motiv gefällt den Fans, alleine, weil es sich hier schon um sichtbar gute Arbeit handelt. Die einzige Kritik kommt von den Fans, die eher weniger mit Tattoos anfangen können und Pietro Lombardi lieber untätowiert sehen würden.

Pietro Lombardi: Wird er wieder Vater?

Andere wenden ein, Pietro Lombardi solle auf seinem Körper auf jeden Fall noch Platz für weitere Kinder lassen. Der rechte Unterarm jedenfalls gehört nun unumstößlich Alessio. Mit weiterem Nachwuchs sieht es momentan aber eher finster aus. Pietro spricht bei Facebook davon, dass es ihm in der aktuellen Situation ganz gut geht. Er habe sich gut mit Noch-Ehefrau Sarah arrangiert und wolle derzeit nun wirklich keine Beziehung und ist zufrieden als Single.