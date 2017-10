Pietro Lombardi: Massenpanik bei Autogrammstunde in Kassel

So hatten sich die rund 6000 Fans von Pietro Lombardi das Treffen mit ihrem Idol sicher nicht vorgestellt. Der 25-Jährige gab am Wochenende ein kleines Konzert mit anschließender Autogrammstunde in einem Einkaufszentrum in Kassel.

Gänsehaut. 6.000 Fans in Kassel unglaublich Es tut mir vom Herzen leid das die Autogrammstunde nicht stattfinden konnte. Die Gesundheit geht natürlich vor und die Sicherheit meiner Fans ebenso! Ich bin mir sicher wir werden so schnell wie möglich wieder einen Termin finden um das wieder gutzumachen Leider hat die Sicherheitsfirma wegen massenpanik abgebrochen Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am 29. Sep 2017 um 13:23 Uhr

Zu der Autogrammstunde kam es jedoch gar nicht mehr. Denn: "Leider hat die Sicherheitsfirma wegen Massenpanik abgebrochen", verkündete Pietro nach der Veranstaltung auf Instagram. Dazu postet er ein Video das zeigt, wie sehr seine jungen Fans ausrasteten, wenn er auch nur in ihre Nähe kam.

Obwohl die plötzliche Absage Pietro Lombardi sehr leid tut, war die Entscheidung des Sicherheitspersonals also offensichtlich richtig. Das sieht auch Pietro so: "Die Gesundheit geht natürlich vor und die Sicherheit meiner Fans ebenso!", so der Sänger.

Zum Schluss macht Pietro seinen Anhängern noch Hoffnung: "Ich bin mich sicher, wir werden so schnell wie möglich wieder einen Termin finden, um das wieder gutzumachen."