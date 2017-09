Pietro Lombardi: Öffentliches Geständnis überrascht die Fans

Mit ihrem ersten gemeinsamen Song "Se­ño­ri­ta" feiern Pietro Lombardi und Kay One momentan große Erfolge. Auf YouTube wurde ihr Musikvideo inzwischen schon über 9 Millionen Mal aufgerufen.

In einem Facebook-Livestream verrieten die beiden nun, wie es zu dem sommerlichen Lied gekommen ist. „Eigentlich war das komplett spontan, wir haben das nicht lange geplant", verrät Pietro. Nach einem Telefongespräch entschieden sich die Musiker schnell dazu, gemeinsame Sache zu machen. „Ich meinte zu Pietro: 'Wie wäre es mit etwas Latino-Spanischem?' Und er war sofort cool damit und dann haben wir das gemacht“, erklärt der Rapper.

Für die Zukunft hat das Duo sogar eine weitere Zusammenarbeit geplant. Allerdings wird es nun in eine andere Richtung gehen: „Beim nächsten Song werden wir nicht mehr so eine Nummer machen wie ‚Se­ño­ri­ta‘, sondern das macht man einmal und der Song steht für sich selbst. Beim nächsten Mal muss man wieder was komplett neues Verrücktes ausprobieren!" Wir dürfen also gespannt sein!