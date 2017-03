Pietro Lombardi: „Sarah hat einen Neuen und das ist auch gut so!“

Seit der Trennung von Sarah und Pietro Lombardi sind schon einige Monate vergangen. Um den Schmerz zu verarbeiten, widmeten sich beide der Musik und erweckten immer wieder den Anschein, sich durch die spezielle Auswahl ihrer Texte heimliche Botschaften zukommen zu lassen.

Nun versichert Pietro ein für alle Mal, dass er kein Interesse mehr an seiner Ex hat. „Ich wollte nur einmal klarstellen, dass -egal welchen Song ich singe und egal, was ich singe- nichts mit Sarah zutun hat. Ich habe mit Sarah zu 100% abgeschlossen“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Er sei lediglich durch Alessio für immer mit seiner Ex verbunden.

Das Thema Sarah habe sich für ihn definitiv erledigt. „Leute, ich bin kein Kleinkind mehr“, so Pietro weiter. „Sarah hat einen Neuen und das ist auch gut so!! Also, ich glaube zumindest, es mal irgendwo gelesen zu haben.“

Es scheint, als hätte sich die Hoffnung auf ein Liebescomeback des einstigen Traumpaares somit endgültig in Luft aufgelöst...