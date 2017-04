Pietro Lombardi: Sein Badezimmer lässt Fans rätseln

Ist Pietro Lombardi etwa wieder vergeben?

Nach diesem Video aus der neuen Wohnung des Sängers stellen sich unzählige Fans zur Zeit genau diese Frage!

Auf Facebook postete Pietro einen an sich harmlosen Clip aus dem Badezimmer und präsentierte stolz das Ergebnis seines ersten eigenen Großputzes.

So weit, so gut - wären da nicht seine Fans, die mit Argusaugen auf jedes noch so kleine Detail in dem Video achteten und dabei schnell feststellten: In dem vermeintlichen Single-Badezimmer finden sich einige Hinweise auf eine neue Dame in Pietros Leben!

"", kommentierte ein User neugierig, "" und "", stellten auch andere Fans fest.

Während einige User vermuteten, dass es sich bei der zweiten Zahnbürste doch um die von Söhnchen Alessio handeln müsse, zeigten sich andere dagegen sicher, dass Pietro nach der Trennung von Ehefrau Sarah jetzt nicht mehr alleine ist.

Ob es sich bei den Utensilien tatsächlich um die Besitztümer einer neuen Frau an Pietros Seite handelt oder nicht, bleibt vorerst das Geheimnis des Sängers.

Eins ist jedoch klar, bei seinen aufmerksamen Fans dürfte eine neue Beziehung ja eh nicht lange geheim bleiben...