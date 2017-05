Pietro Lombardi: Singt den Bibis Beauty Palace-Song "How it is (Wap Bap)"

Pietro Lombardi: Singt den Bibis Beauty Palace-Song "How it is (Wap Bap)" - Ob Pietro damit vielleicht seine Fans vergrault? Eigentlich sind seine Fans ihm treu. Spätestens seit dem großen Trennungsdrama mit Ehefrau Sarah Lombardi ist es stets so, dass Sarah für jede Regung in den Sozialen Medien angefeindet wird und Pietro für so ziemlich alles gefeiert wird. Doch nun könnte er sein Glück vielleicht zu sehr herausgefordert haben.

Bei Instagram stimmt Pietro Lombardi den wohl meist gehassten Song des Internets an: "How it is (Wap Bap)" von Bianca "Bibi" Heinicke. Ähnlich wie bei Ehefrau Sarah, warten die Hater im Netz bei der Macherin von Bibis Beauty Palace nur darauf, dass sie einen Fehler macht. Der musikalisch nicht ganz so gelungene Track war für die Hater ein gefundenes Fressen und so gab es für Bibi einen Negativ-Rekord bei den Youtube-Bewertungen. 2.15 Millionen Negativ-Bewertungen auf 329.000 positive.

Pietro Lombardi testet die Belastbarkeit seiner Fans

Ob Pietro Lombardi sich mit der Cover-Version vielleicht ein Ei gelegt hat? Immerhin beweist Pietro, auch wenn sein Gesangsstil vielleicht nicht jedermanns Sache ist, dass er am Mikro doch deutlich fähiger ist, als Youtuberin Bibi. Ob die Fans dieses Mini-Cover mit genauso viel Humor nehmen können wie er selbst? Vielleicht war es eine kluge Entscheidung, den Song nur in der vergänglichen Instagram-Story zu posten, in der es keine Kommentarleiste gibt.