Pietro Lombardi: So heftig reagiert er auf das Familienfoto von Sarah und Michal

Immer wieder beteuert Pietro Lombardi, dass er über seine Ex Sarah hinweg ist. Und auch mit ihrer neuen Liebe Michal scheint er gut klar zu kommen. Doch jetzt ist ein Familienfoto aufgetaucht, dass Sarah mit ihrer ganzen Familie - samt Michal und Alessio - beim 80. Geburtstag ihres Opas zeigt. Und das lässt auch Pietro nicht kalt...

Pietro Lombardi: "Ich nehm Alessio jetzt mal zu mir."

In einem Facebook Live-Video wird Pietro Lombardi direkt auf das Familienfoto angesprochen. Der reagiert zwar mit einem Lachen, doch seine Worte sind deutlich: Verletzt ihn dieses Famailenbild? "Ich kann mich noch erinnern. Das war glaub ich der 79. Geburtstag von Sarahs Opa. Da war die gleiche Perspektive - nur da war mein Kopf!" Der wurde nun gegen den von Michal eingetauscht. Und Pietro geht noch weiter: "Das einzige was mich richtig stört, ist das überall geschrieben wird "Familie Lombardi". Da war ein richtiger Lombardi dabei - und das ist Alessio. Ich nehm Alessio jetzt mal zu mir, zu meiner Familie." Zwar lacht der Sänger darüber und beteuert, dass ihn das Bild ansonsten nicht interessiert, doch ganz kalt scheint es ihn wohl doch nicht zu lassen.

Pietro Lombardi: "Ich glaube Michal hatte richtig Angst."

Im Video gesteht Pietro Lombardi außerdem, dass er Michal nach der Affäre auch schon gesehen hat - und macht sich über ihn lustig. "Ja, ich habe ihn wirklich gesehen. Ich habe Alessio zurückgebracht und stand neben dem Auto. Ich glaube er hatte richtig Angts. Der hat mich gar nicht angeschaut, mit seiner Tupperdose in der Hand", lacht er. Autsch! Das wird der Neue an Sarahs Seite wohl nicht so gerne hören.

Pietro Lombardi: Steht die Scheidung unmittelbar bevor?

Überhaupt scheint es, als würden sich die Fans nur für das Thema Sarah, Michal und Pietro zu interessieren und fragen immer weiter wegen dem Foto. Und Pietro erklärt immer wieder, dass ihn nur stört, dass von "Familie Lombardi" die Rede ist. Doch dann verrät er wohl noch ein kleines Detail. "Klar, Sarah heißt auch noch Lombardi - aber mal sehen wie lange noch", erklärt er. Steht die Scheidung nun also kurz bevor? Gutr möglich, doch ob Sarah auch ihren nachnamen wieder in Engels umwandelt, weiß wohl nur sie selbst.