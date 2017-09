Pietro Lombardi: So reagiert er auf die Trennungs-News von Sarah!

Sarah Lombardi ist ganz offiziell wieder Single! Die Sängerin bestätigte gerade die Trennung von On Off-Freund Michal T., dem Mann, mit dem sie ihren Ex Pietro Lombardi betrogen hatte. Doch was hält der Ex von Sarah von dem Trennungs-Outing?

Pietro Lombardi: Ist ihm die Trennung egal?

Pietro Lombardi zeigt sich lässig. Ihm scheint das ganze Hick Hack um die Liebe von Sarah mehr als egal zu sein. Denn seine Raktion ist eindeutig! Statt einen Satz zu Sarah zu schreiben, postet er voller Stolz seinen neuen Song "Senorita".

Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am 8. Sep 2017 um 5:13 Uhr

Pietro Lombardi: Karriere statt Liebesfrust

In dem Video verbringt er mit seinen Kumpels eine tolle Zeit auf Mallorca. Und seine Fans feiern das neue Lied des Sängers. Statt sich also mit dem Liebesfrust seiner Ex zu beschäftigen, konzentriert sich Pietro Lombardi lieber aufr sich und seine Karriere.