Pietro Lombardi soll bei "Let's Dance" tanzen!

Es wäre die Überraschung des Jahres! Eigentlich stehen die Kandidaten für die Tanzshow "Let's Dance" ja schon offiziell fest. Doch nun gesellt sich noch einer aufs Parkett bei RTL: Und zwar kein geringerer als Pietro Lombardi!

Pietro Lombardi schwingt das Tanzbein

Wie die "Bild" exklusiv erfahren haben will, soll der Sänger ab März bei der beliebten Tanzshow sein Können beim Walzer, Salsa und Cha Cha Cha beweisen! Dort heißt es, dass RTL und er sich einig sind und er schon bald den Vertrag unterschreiben soll. Damit gesellt er sich in die Runde von Gil Ofarim, Cheyenne Pahde, Vanessa Mai & Co.

Sarah Lombardi tanzte schon im letzten Jahr bei Let's Dance!

Mit seiner Teilnahme stellt er sich aber nicht nur in direkte Konkurrenz mit seinen Mitstreitern, sondern auch mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi. Denn die nahm im letzten Jahr an der Sendung teil und schaffte es bis ins Finale. Wie weit es Pietro Lombardi bringen wird? Man darf gespannt sein. Doch karrieretechnisch scheint er gerade ganz weit oben zu sein.

Wie die "Bild" berichtet, kassiert Pietro Lombardi nämlich momentan richtig ab. Für die Abenteuer-Show „Global Gladiators“ erhält er angeblich eine Rekorg-Gage von 290 000 Euro. Außerdem ist er auch wieder musikalisch voll dabei - und jetzt eben auch noch "Let's Dance!

Scheint als hätte die Trennung von Sarah für Pietro Lombardi nicht nur negative Seiten....