Pietro Lombardi spricht über eine zweite Hochzeit!

Damit war eigentlich nicht zu rechnen. Jeder könnte wohl verstehen, wenn Pietro Lombardi ein für alle Mal die Nase voll von der Ehe hätte. Aber der Sänger ist durch und durch Optimist und lässt sich nicht so leicht die Stimmung vermiesen. Auch wenn seine Ehe mit Sarah Lombardi ein schlimmes Ende genommen hat, auf der Hochzeit eines Freundes kommt Pietro Lombardi trotzdem direkt wieder auf romantische Gedanken. Via Snapchat schwärmt der Musiker: „Wenn man das hört, will man wieder heiraten.“ Allerdings fehlt dazu aktuell noch die Frau an Pietros Seite, laut eigenen Angaben ist der Vater eines Sohnes aktuell nämlich Single. Zudem ist seine Ehe mit Sarah noch nicht geschieden, so schnell wird das also mit der zweiten Hochzeit nichts.

Pietro Lombardi lässt sich nicht entmutigen

Aber schön, dass Pietro Lombardi nochmals den Schritt in die Ehe wagen würde. Ganz selbstverständlich ist dies schließlich nicht, ganz fair hat seine Noch-Gattin Sarah Lombardi nämlich nicht gespielt. Dass sie ihn eine ganze Weile mit ihrem Ex-Freund betrogen hat, mit dem sie nun wieder zusammen ist, dürfte Pietro Lombardi durchaus sehr verletzt haben. Und auch die Tatsache, dass Michal T. aktuell mit Sarah und dem kleinen Alessio gemeinsam im Urlaub ist, erfreut den einstigen DSDS-Sieger ganz sicher nicht. Aber Pietro Lombardi schlägt sich wacker und stellt aktuell seinen Kampfgeist in der ProSieben-Show „Global Gladiators“ unter Beweis. Und eines Tages findet er bestimmt auch wieder eine Frau, mit der er sich eine Hochzeit vorstellen kann.