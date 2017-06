Pietro Lombardi: Söhnchen Alessio (2) singt schon mit Papa

Wird Alessio Lombardi etwa auch in die Fußstapfen seiner Eltern treten?

Auf seiner Facebook-Seite postete Pietro Lombardi heute ein Video und schrieb dazu: „Alessio singt ‚Happy Birthday to You‘. So goldig, wie er auf Englisch singt“. Gemeinsam singen Papa und Sohn in dem Video das Geburtstagsliedchen.

„Dein Sohn singt wirklich cool. Das hat er wohl von euch“, schreibt ein begeisterter Fan unter das Video. Kein Wunder: Pietro und Sarah Lombardi singen beide und haben ihrem Söhnchen sicherlich schon das eine oder andere Lied vorgesungen. Da stehen die Chancen wohl richtig gut, dass Alessio auch bald die Liebe zur Musik entdecken wird.