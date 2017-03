In den letzten Monaten hat Pietro Lombardi mit allen Mitteln versucht, die Affäre seiner Frau zu verarbeiten und wieder auf die Beine zu kommen. Er widmete sich vor allen Dingen seinem Sohn Alessio und der Musik. Aufgeben war für ihn keine Option.

Auf seiner Facebook-Seite macht er jetzt noch einmal deutlich, welche Gedanken er sich während der Trennungsphase wohl machte. „Für was entscheidest du dich?“, fragt er und postet dazu ein Bild, auf dem der Spruch „Du hast drei Möglichkeiten: Aufgeben, nachgeben oder alles geben“ steht.

Pietro gibt momentan Vollgas und es ist klar, dass der 24-Jährige sich nicht unterkriegen lassen will. Er kündigte vor einigen Wochen bereits an, in diesem Jahr viele neue Projekte geplant zu haben - wir dürfen also gespannt sein!