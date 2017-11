Pietro und Sarah Lombardi: Überraschendes Statement!

Die neuste Nachricht von Pietro und Sarah Lombardi sorgt bei ihren Fans für Aufregung! Wie das Ex-Paar jetzt bekannt gab, werden sie die Weihnachtstage wieder gemeinsam verbringen. Naht nach dem gemeinsamen Weihnachtsfest etwa ein Liebes-Comeback der beiden Sänger?

Pietro und Sarah Lombardi verbringen die Festtage zusammen

Letztes Jahr musste Pietro Weihnachten noch alleine verbringen. Nur wenige Wochen vorher hatte das Paar ihre Trennung bekannt gegeben. Doch dieses Jahr soll alles anders sein. Wie Pietro nun gegenüber "Vip.de" berichtet, wollen er und Sarah mit Sohn Alessio die Weihnachtstage gemeinsam verbringen. So erzählt Pietro: "Ich feiere dieses Jahr mit Sarah Weihnachten. Wir feiern alle gemeinsam. Mama, Papa, Kind. Dieses Mal bei Sarahs Familie."

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Folgt ein Liebes-Comeback zwischen Sarah und Pietro?

Viele Fans fragen sich nun: Gibt es zwischen Sarah und Pietro nach den Weihnachtstagen ein Liebs-Comeback? Aktuell werden von den Sängern noch alle Annäherungsgerüchte verneint. So sagt Sarah gegenüber "RTL": "Die Situation zwischen Pietro und mir ist längst geklärt. Wir verstehen uns gut. Das, was in unserer Beziehung freundschaftlich war, das ist sogar geblieben, oder es ist wieder da." Auch Pietro dementiert ein Liebes-Comeback mit Sarah. Was nach Weihnachten folgt? Wir können gespannt sein…