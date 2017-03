Pietro Lombardi wagt überraschenden Schritt!

Das kommt tatsächlich ziemlich unerwartet. Pietro Lombardi hat die letzten Monate dazu genutzt, sein Leben neu zu ordnen. Seit der Trennung von Gattin Sarah Lombardi, schlägt Pietro sich wacker als Teilzeit-Papa und ist natürlich immer noch Z-Promi. Gerade erst war der einstige DSDS-Gewinner für ein Format in Afrika unterwegs. Eigentlich sollte er auch für „Let’s dance“ antreten, doch eine Verletzung machte diese Pläne zu nieder. Dafür hat Pietro Lombardi noch eine ganz andere Überraschung im Gepäck. Dass Pietro DIESEN Schritt wagt, hätte wohl NIEMAND erwartet! Alle Infos HIER im VIDEO:

Seit der Trennung ist das Interesse an Sarah und Pietro Lombardi groß

Die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi war eins DER Tuschelthemen im vergangenen Jahr und bis heute verfolgen viele, wie sich die getrennten Eltern von Alessio nun durch den Alltag schlagen. Natürlich wird jeder Move des ehemaligen Traumpaares genau unter die Lupe genommen. So sorgte beispielweise ein Video, in dem Pietro heftig auf Sarah einredet, für Diskussionen. Auch weiß bis heute niemand wirklich, wie der Clip überhaupt ins Netz gekommen ist. Und natürlich wird auch Sarah Lombardi genauestens beobachtet. Vor allem dann, wenn sie Zeit mit Michal T. verbringt- immerhin hat sie ihren Mann mit ihrem Ex-Freund Michal betrogen. Nun soll sie wieder mit ihm zusammen sein, sie selbst hat ihre Liebe bislang jedoch noch nicht offiziell gemacht. Offenbar hat sie aus der Vergangenheit gelernt und will ihr Privatleben nun möglicherweise aus der Öffentlichkeit raushalten. Immerhin müssen sowohl Sarah, als auch Pietro auch darauf achten, dass ihr kleiner Sohn Alessio möglichst ohne den Druck der Öffentlichkeit aufwächst.