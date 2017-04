Pietro Lombardi: Wird er wieder Vater? - An seiner engen Beziehung zu Sohn Alessio sehen wir immer wieder, was für ein leidenschaftlicher Vater Pietro Lombardi ist. Aber heißt das auch, dass er so kurz nach der Trennung von Ehefrau Sarah Lombardi für ein kleines Geschwisterchen sorgt?

Offenbar gibt es einige Verstrickungen, die darauf hindeuten, dass Pietro Lombardi ein zweites Mal Vater wird.