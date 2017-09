Pietro Lombardi: Wundervolle Neuigkeiten

Wow, was für ein Tempo! Pietro Lombardi könnte es momentan kaum besser gehen. Am Freitag veröffentlichten der 25-Jährige und Kay One ihre erste gemeinsame Single „Señorita“ und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Der Song kletterte nicht nur in Windeseile auf Platz eins der iTunes-Charts, sondern konnte schon nach neun Stunden eine Million Klicks auf YouTube verbuchen. „Unfassbar“, schreibt Pietro begeistert auf seiner Facebook-Seite. Mit diesem schnellen Erfolg hätte er wohl nicht gerechnet.

Auch Kay One kann es kaum fassen. „Freunde, ich bin komplett baff“, schreibt er glücklich. Den Fans scheint der Song jedenfalls sehr gut zu gefallen. „Das ist so ein geiles Lied und gleichzeitig auch ein Ohrwurm. Ich lasse es gerade in Dauerschleife laufen“, kommentiert ein User auf Facebook.

Glückwunsch, Jungs!