Pietro und Sarah Lombardi wieder vereint vor der Kamera

Tja, so schnell kann es gehen. Erst vergangene Woche wurde die letzte Sendung der Trennungssoap von Pietro und Sarah Lombardi bei RTL 2 ausgestrahlt. Nun werden die beiden schon wieder über den Fernsehbildschirm flimmern. Und zwar gemeinsam! In der Show "The Big 50 - Momente, die die Welt bewegten" (am 25. 12. 2016, 13.00 Uhr, RTL 2) sitzen die beiden nebeneinander und kommentieren fleißig verschiedene Ereignisse - plaudern sogar über die Herstellung von Kondomen! Im VIDEO sind sie dabei super happy und lachen viel:

Doch die beiden haben sich nicht etwa plötzlich versöhnt und treten wieder gemeinsam auf. Die Aufzeichnungen sind schon älter - damals waren sie noch offiziell zusammen. Doch Sarah Lombardi und Ex Pietro bleiben getrennt. Denn vor allem der Sänger betont immer wieder, dass ein Liebescomeback ausgeschlossen ist. Und die 24-Jährige trifft sich längst mit ihrem Ex-Freund Michal, auch wenn sie bisher eine Beziehung bestreitet.

Trotzdem: Die beiden Stars wieder nebeneinander lachen zu sehen, ist zumindest für viele Fans sicher ein schöner Anblick. Und wer weiß, vielleicht sind die beiden ja zu Weihnachten privat wirklich wieder vereint. Denn zumindest Sarah Lombardi erklärte jetzt gegenüber RTL: „Wir haben Pietro zu Weihnachten eingeladen. Ob er kommt, weiß ich nicht. Aber wir würden uns freuen.“ Die Entscheidung liegt jetzt bei Pietro.