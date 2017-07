Pizzabote wird ungewollt zum Social-Media-Star des G20-Gipfels

Die wichtigsten Staats- und Regierungschefs sind derzeit in Hamburg beim G20-Gipfel. Nun hat das Ereignis einen Social-Media-Star - und es ist nicht Donald Trump oder Angela Merkel, sondern ein Pizzabote.

Nachdem die "Welcome to Hell"-Demo in der Elb-Metropole völlig eskalierte und Bilder von fliegenden Steinen oder Wasserwerfern die User in eine Schock-Starre versetzen, machte ein anderes Video im Netz die Runde - und wurde zum viralen Hit!

Wenn in Hamburg die Hölle los ist, du aber einen deiner drei Minijobs als Pizzabote machen musst... #tauber #welcometohell #G20HH17 pic.twitter.com/tFeNmXdSqA — Koney (@Koney123) 6. Juli 2017

In dem kurzen Clip ist ein Pizzabote zu sehen, welcher unbeindruckt durch die eskalierende Demo fährt. "Wenn in Hamburg die Hölle los ist, du aber einen deiner drei Minijobs als Pizzabote machen musst… #tauber #welcometohell #G20HH17", schrieb ein User zu dem Schnappschuss.

Der Tweet wurde mehr als 1.500 mal geteilt und hat knapp 4.000 Likes bekommen. Der 28-Jährige wurde auch unfreiwillig zum TV-Star, denn das Bild zeigten auch internationale Fernsehsender wie FOX News. Eigentlich wollte er die Demo umfahren, aber ein Polizist meinte zu dem Pizza-Boten, dass man durch die Kundgebung mit dem "Roller schon durchkommen" werde, wie das Hamburger Onlinemagazin "Fink" schreibt.