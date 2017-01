Plötzlich Schlumpfblau: Julia Wulf überrascht mit neuem Look

Dafür dass man als Model nahezu täglich in neue Rollen schlüpfen muss und für alle Typveränderungen offen sein sollte, blieb Julia Wulf ihrem gewohnten Look ganz schön lange treu. Seitdem sie durch ‚Germany’s next Topmodel’ bekannt wurde, kennt man sie nur mit ihren langen dunkelblonden Haaren. Doch für einen Modeljob musste ihre Naturhaarfarbe jetzt dran glauben!

Ein von Julia Wulf (@juleslw) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 9:52 Uhr

Auf Instagram präsentiert sich Julia nun mit schlumpfblauen Haaren. Gemeinsam mit Bonnie Strange hatte sie ein Shooting, bei dem offenbar freudig mit bunten Haarfarben experimentiert wurde. Doch so gut Julia der farbenfrohe Look auch steht – blau wollte sie dann doch nicht bleiben und entschied sich nach dem Shooting für ein helles Blond. Da ihre Haare für den Blauton ohnehin gebleicht werden mussten, dachte sich das Model wohl, sie könne jetzt genauso gut auch mal ein paar Wochen lang austesten, wie es sich so mit platinblondem Haar lebt.

Sie hat jetzt Haare à la Barbie Snapchat/ juuleslw

Ob dunkelblond, blau oder hellblond – ihrem Freund gefällt Julia einfach mit allen Haarfarben. Zumindest macht das verliebte Video auf Snapchat genau diesen Anschein. Verliebt kuschelt sich das Paar aneinander und gibt sich für die Kamera einen leidenschaftlichen Kuss. Vielleicht färbt sich das Model die Haare ja bei so viel Liebe demnächst rosarot!