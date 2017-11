Polar-Schock: Der Winter schlägt in Deutschland jetzt richtig zu!

Der Winter ist in Deutschland bereits angekommen. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, denn jetzt wird es richtrig kalt!

Die Schneefallgrenze sinkt am Samstag auf 400 Meter. In etwas höheren Lagen muss mit Schneefällen gerechnet werden. Im Flachland sind aber besonders nachts auch Schneefälle möglich, denn die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

"Nach einigen ruhigen Tagen kommt am Wochenende wieder etwas Leben in die Wetterküche“, sagt Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in der "Bild"-Zeitung. Die Höchstwerte im Süden liegen bei nur noch 3 bis 7 Grad.

Noch kälter wird es am Sonntag! Dann wird es noch kälter und es ist sogar Schnee bis ins Flachland möglich. "Besonders spannend wird es am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag", sagt Dominik Jung von wetter.net. „Dann kann es in der Mitte und im Süden Flocken bis ganz runter geben", so der Diplom-Meteorologe weiter.

Die Zugspitze wurde übrigens komplett eingeschneit, denn hier liegt bereits 2,20 Meter Schnee - das ist der höchste Wert seit 10 Jahren! Nicht nur in den Alpen, auch in den Mittelgebirgen wird es am Wochenende überall eine weiße Pracht geben.