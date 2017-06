Polizei rettet drei Wochen altes Baby aus überhitztem Auto!

Wie furchtbar! In Worms war ein drei Wochen altes Baby in einem überhitzen Auto gefangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten von der 30-jährigen Mutter des Säuglings gerufen. Die junge Frau hatte ihr Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt und sich dann offenbar selbst ausgesperrt. Das Auto stand bei 30 Grad Celsius in der prallen Sonne und ihr Baby, gerade mal drei Wochen alt, lag im Auto. Die angerückten Beamten schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein und holten das Kind aus dem überhitzen Auto. Der kleine Junge wurde mit feuchten Umschlägen gekühlt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand ist nichts weiter bekannt.