Polizei verhindert Rocker-Randale in Delmenhorst

Die Polizei war in Delmenhorst mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Grund: Es herrschte Terror-Alarm!

In der Cramerstraße fand ein Rocker-Treffen statt – und das drohte zu eskalieren! „Es gab zuvor Anlass zur Annahme, dass es in Delmenhorst zu einer Auseinandersetzung unter Rockern kommen könnte“, sagte eine Polizeisprecherin in der „Bild“.

Wäre die Polizei nicht vor Ort gewesen, hätte es möglicherweise zu Randale zwischen den Rockern kommen könnte. „Es blieb dann auch alles ruhig und kam zu keiner Polizeiaktion. Unsere Kräfte konnten wieder abrücken“, so die Polizeisprecherin weiter.

In Deutschland gibt es immer wieder Treffen zwischen Rockern – im Nordwesten sind diese allerdings seltener geworden.