Plötzlich kennt einen die ganze Welt splitterfasernackt. Und zwar nicht von ästhetischen Magazinfotos, sondern von privaten Smartphone-Bildern. Ein Albtraum, der für den beliebten ‚Pretty Little Liars’-Star Lucy Hale jetzt in Erfüllung geht. Das Handy der Schauspielerin wurde gehackt und darauf befanden sich unglücklicherweise intime Nacktfotos, die eigentlich nur für einen Freund bestimmt waren.

Courage, dear hea Ein von Lucy Hale (@lucyhale) gepostetes Foto am 28. Nov 2016 um 20:53 Uhr

Diese wurden prompt auf einer Softporno-Internetseite hochgeladen, gegen die Lucy nun rechtliche Schritte einleitet. Betreiber der Seite sind Islamisten, die laut dem Promi-Portal ‚CELEBUZZ!’ auf das Schreiben von Lucys Anwalt sehr kampflustig und provokant reagieren. "Lucy Hale kann all die rechtlichen Konsequenzen aussprechen, die sie will. Sie wird uns rechtschaffene Muslime niemals davon abhalten, sie als eine verkommene H*** zu bezeichnen."

Zwar bewirkte das Anwaltsschreiben immerhin, dass die Betreiber der Seite Lucys Fotos wieder löschten, stattdessen luden sie aber dreiste Fotomontagen der 27-jährigen hoch. Fotos nackter Frauenkörper mit Lucys Kopf darauf montiert.

Wenigstens kann sich die Schauspielerin in dieser harten Zeit auf ihre Fans verlassen, die sie unterstützen. "Ein weiteres Mal wurde eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, verletzt, bestohlen und ihr privates Leben und ihr Körper wurden für jeden sichtbar entblößt. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, mein Leben zu leben und ein Privatleben zu haben, das mir gehört", schreibt Lucy frustriert auf Twitter, bedankt sich im gleichen Atemzug aber auch bei ihren Fans. "Danke für all die süßen, unterstützenden Nachrichten, die ich bekommen habe. Die Erinnerung daran, dass ich von so viel Liebe umgeben bin, habe ich gebraucht. Ich wertschätze euch alle sehr."