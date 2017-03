"Pretty Little Liars"-Star Nicholas Gonzalez ist Papa geworden

"Pretty Little Liars"-Star Nicholas Gonzalez und seine Frau Kelsey Crane haben allen Grund zur Freude: Sie sind gerade zum ersten Mal Eltern geworden. Der Schauspieler selbst verkündete die zuckersüßen News samt Baby-Foto bei Instagram!

"Pretty Little Liars"-Star Nicholas Gonzalez zeigt seine süße Tochter

"Ever Lee Wilde Gonzalez", verrät Nicholas Gonzalez auch gleich den Namen seiner Tochter. Und die ist wirklich so niedlich.

Ein Beitrag geteilt von nicholas gonzalez (@eltexmex) am 2. Mär 2017 um 19:52 Uhr

Auch Mama Kelsey Crane könnte vor Glück platzen."Sie ist magisch und wir sind im Himmel mit unserer Ever Lee Wilde", schwärmt sie bei Instagram über das neue Familienmitglied.

Die frischgebackenen Eltern wissen aber auch was sie erwartet. Doch das kann die Freude natürlich nicht trüben! "Wir freuen uns auf schlaflose Nächte. Wir sind so verliebt in unseren neuen kleinen Menschen", verraten sie gegenüber "People".

Nicholas Gonzalez und Kelsey Crane sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Im April 2016 gaben sie sich das Ja-Wort. Nun krönt die kleine Ever ihr großes Glück!

Nicholas Gonzalez: Vom Serienstar zum Vollblutpapa

Nicholas Gonzalez ist in Amerika ein echter Serienstar. Er hat in Erfolgsserien wie "Pretty Little Liars", "O.C. California", "Melrose Place" und "Two and a half men" mitgespielt. Jetzt muss sich Nicholas Gonzalez in einer neuen Rolle bewiesen: Nämlich als Papa.