Pretty Woman: Die größten Geheimnisse des Liebesfilms!

Eine Liebesgeschchte wie im Märchen! Vor 27 Jahren startete der romantische Kultfilm "Pretty Woman" in den Kinos. Seitdem verzaubert der Streifen, in dem sich der reiche Geschäftsmann Edward in die Prostituierte Vivien verliebt, die Fans immer wieder aufs Neue.



Für die Verfilmung wurde Schauspielerin Julia Roberts, die an der Seite von Richard Gere in der Hauptrolle zu sehen ist, sogar für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Auch Richard Gere, der schon vor dem Kassenschlager erfolgreich war, startete nach "Pretty Woman" noch einmal richtig durch.



Nachdem der Liebesfilm zu einer der erfolgreichsten Streifen weltweit wurde, plaudern Schauspieler und Produzenten immer wieder gerne über die Hintergründe zu "Pretty Woman". Im Video erfahrt ihr die spannendsten Geheimnisse rund um den Kultfilm, die selbst die größten Fans garantiert noch nicht wussten!