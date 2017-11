Prince Damien: Überraschende Liebes-Beichte!

Auf dem Roten Teppich von "Movie meets Media" sorgte Prince Damien, neben seiner krassen Typveränderung, mit einer rührenden Liebesbeichte für jede Menge Gesprächsstoff. Dabei verriet er, wie es momentan in seinem Liebesleben aussieht und berichtete über seine innere Einstellung zum Thema "Partnerschaft“.

Prince Damien ist Single

Wie Prince Damien verriet, sei er noch immer Single. Eine richtige Beziehung habe er noch nie gehabt. So sagte er: "Ich glaube, ich hatte noch nie so eine richtige Beziehung. Ich bin seit immer Single. Bin aber auch gerade nicht auf der Suche. Wenn man sucht, klappt es meistens auch nicht. Ich bin offen für alles und hoffe, dass irgendwann die richtige Person in mein Leben reintritt, oder ich in deren." Ehrliche Worte, die seine Fans jedoch aufhorchen lassen. Was wünscht sich Prince Damien für eine Person in seinem Leben?

Prince Damien: Krasse Typveränderung!

Prince Damien ist offen für alles

Wie der Sänger ebenfalls berichtet, würde er sich in einer kleinen Findungsphase befinden. Ob die richtige Person in seinem Leben später mal ein Mann oder eine Frau sein soll, steht für Prince Damien noch nicht fest. Er möchte sich noch nicht festlegen. Er erzählt: "Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hingehöre oder was mir liegt. Ich lasse das einfach mal offen, um zu sehen, was wirklich gut für mich ist. Früher dachte ich, ich muss mich zwischen Mann und Frau entscheiden. Jetzt denke ich, es ist besser, wenn man es sich offenlässt." Seine Fans stimmen dem Star bei seiner Ansicht zu und stehen hinter Prince Damien. Wir sind uns jedenfalls sicher: Bei seinem neuen Look ist Prince Damien vielleicht schneller unter der Haube, als er denkt. Wir können also gespannt sein...