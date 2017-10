Prince Damien: Er will Luca Hänni an die Hose

Luca Hänni und Prince Damien gehören zu den Finalisten von "Dance Dance Dance". Auch sie wollen sich heute Abend, neben Sandy Mölling und Bahar Kizil sowie David Odonkor und Suzan, den Sieg ertanzen. Sie gelten schon jetzt als die geheimen Favoriten. Auf der Bühne sind sie ein eingespieltes Team. Fans bezeichnen sie als Traumpaar.

"Dance Dance Dance": Sie sind jetzt schon die Gewinner

Will Prince Damien an Lucas Hosen?

Auch die Hosen von Luca könnten heute Abend das Interesse von Prince Damien erwecken. Natürlich nur rein platonisch. Denn Luca Hänni hatte, laut Prince Damien, in den letzten Sendungen immer die Hosen an. So berichten sie es auf RTL. Wird sich das Blatt heute Abend nochmal wenden und Prince Damien übernimmt die Führung des Tanzduos? Wir können gespannt sein...

Alle Fans, die sich im Übrigen eine gemeinsame Zukunft für Luca Hänni und Prince Damien wünschen, müssen enttäuscht werden. Luca ist glücklich an seine Freundin vergeben.