Prinz Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hat sich verlobt

Was für wundervolle Neuigkeiten: Die nächste royale Hochzeit steht bald an! Denn wie jetzt bekanntgegeben wurde, hat sich Prinz Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn verlobt! Die Glückliche: das junge Model Alana Bunte!

Prinz Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn: Hochzeit nächstes Jahr!

Seit knapp zwei Jahren sind Prinz Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn und die hübsche Alana ein Paar. Nun wollen sie den nächsten Schirtt wagen. 2018 soll die Hochzeit stattfinden. Die freudige Nachricht wurde auf der offizielen Facebook-Seite vom Schloss Sayn bestätigt. "Verlobung im Sayner Fürstenhaus - Mit großer Freude geben Fürst Alexander und Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn die Verlobung ihres Sohnes Casimir mit Alana Bunte bekannt. Prinz Casimir (41), der zweitälteste Sohn des Fürstenpaares, ist Eigentümer eines Finanzinstituts, das landwirtschaftliche Projekte in Südamerika entwickelt und verwaltet. Seine Braut Alana (26) wurde in den Vereinigten Staaten als Tochter eines amerikanischen Vaters und einer Mutter aus Kolumbien geboren. Sie hat einen Abschluss der University of the Arts, Central Saint Martins, London, in Kunst und Design. Seit einigen Jahren arbeitet sie als Top Model für Modemarken und Magazine in aller Welt.

Das Paar hat sich vor zwei Jahren in London kennen gelernt und beabsichtigt, im kommenden Jahr in Sayn, am Stammsitz des Fürstenhauses, zu heiraten", heißt es dort.

Prinz Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn und Alana Bunte strahlen vor Glück

Zu dem Statement postet Schloss Sayn auch ein Foto des Paares - und den beiden ist das Glück deutlich ins Gesicht geschrieben. Das finden auch die Follower. "Was für ein schlnes Paar" und "Herzlichen Glückwunsch", lauten die zahlreichen Kommentare darunter.