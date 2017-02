Prinz Charles: Seine Patentochter Tara Palmer-Tomkinson ist tot

Für die britischen Royals ist diese Nachricht ein Schock: Die Patentochter von Prinz Charles (68), Tara Palmer-Tomkinson (45), ist tot!

Das Party-Girl wurde am Mittwoch tot in einer Wohnung in London gefunden, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die genaue Todesursache ist jedoch noch nicht bekannt. Noch am Einsatzort wurde Tara Palmer- Tomkinson für tot erklärt.

2016 hatte sie einen Gehirntumor, welcher entfernt werden musste. Wegen ihrem Kokain-Konsum geriet die Patentochter von Prinz Charles immer wieder in die Schlagzeilen. Dank einer Entziehungskur war sie wieder clean.

„Wir sind zutiefst betrübt und unsere Gedanken sind bei ihrer Familie“, haben Prince Charles und Ehefrau Camilla in einem Statement verkünden lassen.