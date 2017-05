Prinz Charles: Zu krank für die Krone

Große Sorge um Prinz Charles (68): Der britische Thronfolger wirkt in letzter Zeit immer schwächer und gebrechlicher. Sein ganzes Leben lang wurde er auf die Rolle des Königs von England vorbereitet – doch nun ist es traurige Gewissheit: Er ist zu krank für die Krone!

Das Gehen fällt ihm schwer, die vielen Repräsentationspflichten setzen ihm mehr und mehr zu. Bei einem Termin in England wirkte der Prinz jetzt wieder einmal völlig erschöpft. Bis zuletzt hatte der ewige Thronfolger gehofft, einmal die britische Krone tragen zu können. Umsonst.

Mittlerweile ist es ja ein offenes Geheimnis: Die Queen (91) möchte, dass Enkel William (34) und dessen Frau Kate (35) ihr direkt auf den Thron folgen. „Bei diesem Entschluss spielte auch der Gesundheitszustand ihres Sohnes eine Rolle“, so ein Palast-Insider. Wie bitter für Charles und seine Gattin Camilla (69). Denn auch die Mehrheit der Briten will ihn nicht auf dem Thron sehen – und schon gar nicht Camilla als Königin! Immerhin bleibt Charles so mehr Zeit für sein Hobby, den Gartenbau. Solange er noch die Kraft dazu hat.