Prinz Daniel: Das bricht ihm das Herz!

Prinz Daniel geht es zurzeit überhaupt nicht gut. Sein Gesundheitszustand ist ein ständiges Auf und Ab – an einigen Tagen geht es dem Mann von Prinzessin Victoria von Schweden ausgezeichnet, an anderen Tagen fühlt er sich elend. Vor acht Jahren musste ihm eine Niere seines Vaters transplantiert werden. Sein Leben könnte aber trotz neuer Niere jeden Tag vorbei sein...

Doch nicht der Gedanke an den Tod jagt Prinz Daniel panische Angst ein, sondern die Tatsache, dass er seine eigenen Kinder nicht mehr aufwachsen sehen könnte. Sein Sohn Oscar ist gerade mal ein Jahr alt und Töchterchen Estelle wird in wenigen Monaten 6 Jahre alt. In einer sehr emotionalen Rede bei einem Seminar seiner Organisation „Generation PEP“ ließ der Prinz seinen Gefühlen nun freien Lauf.

„Wir, die Kinder haben, wissen, was in sechs Jahren passiert und was wir alles verpassen würden. Unser kleines Mädchen, Estelle, wird im Februar sechs Jahre alt“, erzählt er mit tränenerstickter Stimme. „Nur der Gedanke, einen Monat oder ein Jahr ihres Lebens nur wegen einer ungesunden Lebensweise zu verpassen - ich kann kaum darüber sprechen.“

Seine Familie ist für Prinz Daniel das Allerwichtigste Getty Images

Durch seine Krankheit habe Prinz Daniel umso mehr gelernt, wie wertvoll die kleinen Dinge im Leben sind. „Wenn man wie ich an einer Krankheit leidet, sind es die Abendessen und die alltäglichen Dinge, die man am meisten schätzt“, so der sichtlich bewegte Familienvater. Man kann nur hoffen, dass er seinen Alltag noch viele Jahre weiterleben darf.