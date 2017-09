Prinz George: Sollte er entführt werden?

Was für ein riesen Schock für das britische Königshaus: Eine fremde Frau versuchte sich am Dienstag unerlaubt Zugang zu Prinz Georges Schule in London zu verschaffen. Was die 40-Jährige dort genau wollte, ist noch unklar.

Die Verantwortlichen registrierten den Hausfriedensbruch jedenfalls sofort und riefen die Polizei. Die Frau wurde umgehend festgenommen, wie die "Daily Mail" berichtet.

Prinz George ist wieder in SIcherheit

"Wir arbeiten eng mit der Schule, die von seiner Königlichen Hoheit Prinz Georg besucht wird, zusammen, um jetzt die Sicherheitsvorkehrungen nach diesem Vorfall nochmals zu überprüfen", so ein Polizeisprecher. Die 40-Jährige wird nun verhört. Vorerst geht es um Einbruch.

Auch der Kensington Palast gab ein Statement ab: "Wir haben den Vorfall registriert, können ihn aber nicht weiter kommentieren." Immerhin ist der kleine Prinz George jetzt wieder in Sicherheit.