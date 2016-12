Prinz George stiehlt wieder allen die Show!

Die Fans der Royals mussten in diesem Jahr auf ein süßes Familienshooting von Herzogin Kate, Prinz William und den süßen Royal-Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte zu Fest verzichten. Doch ganz fotofrei blieben die beliebten Adeligen zum Glück nicht. Die Herzogin und William feierten Weihnachten bei Kates Familie in deren Heimatort Bucklebury. Ein Fotograf lichtete die Familie beim Gang zum Gottesdienst in der St. Mark’s Kirche in Englefield ab. Und einer stahl mal wieder allen die Show: Prinz George!

Nicht nur, dass er einfach zauberhaft in seinem kleinen, eleganten Mantel aussah (der übrigens in wenigen Minuten restlos ausverkauft war!). Er lutschte auch noch ganz entspannt an einer Zuckerstange - denn wirklich viel Lust auf die Kirche hatte der Wirbelwind nicht. Kein Wunder, da muss der Frechdachs schließlich stillsitzen - keine leichte Aufgabe!

Prinz George genießt seine Zuckerstange WENN

Prinzessin Charlotte ist mittlerweile richtig groß geworden! WENN

Aber auch Prinzessin Charlotte begeistert gerade das britische Volk. Die ist nämlich ganz schön groß geworden! Im hübschen Kleidchen und mit der passenden Strumpfhose zu Mamas Mantel ließ sie sich von Kate tragen. Auch sie - genauso wie Bruder Prinz George - ließ sich von den Fotografen oder neugierigen Blicken überhaupt nicht stressen.

Also vorsicht Kate und William, eure Kids laufen euch langsam aber sicher den Rang ab...