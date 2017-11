Prinz Harry: Ein Baby mit Meghan Markle

Prinz Harry ist bald unter der Haube! Gestern wurde die Verlobung von ihm und seiner Freundin Meghan Markle bekannt gegeben. Jetzt freuen sich natürlich alle auf die bevorstehende Royal-Hochzeit - und natürlich ein Baby. Und das wird definitiv kommen!

Prinz Harry und Meghan Markle: So süß war Heiratsantrag

Kurz nachdem die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle offiziell gemacht wurde, gaben die beiden auch BBC ein Interview. Und das hätte gar nicht süßer sein können!

Prinz Harry & Meghan Markle: Das Hochzeitsdatum steht fest!

Meghan und Harry strahlten bis über beide Ohren und schauten sich immer wieder verliebt in die Augen. Dabei erzählten sie ganz offen, wie sie sich kennengelernt haben (eine Freundin hatte sie vorgestellt) und auch wie bodenständig der Antrag von Prinz Harry war! "Es gab Hähnchen aus dem Ofen“, lachte Harry. Dann ging er plötzlich vor seiner Liebsten auf die Knie! "Es war eine wunderschöne Überraschung. Es war so süß, so natürlich und sehr romantisch", strahlte Meghan. Und die sagte natürlich sofort ja! "Sie hat mich nicht mal ausreden lassen. Sie sagte: Kann ich JA sagen?", so Prinz Harry weiter.

Prinz Harry: Natürlich wollen wir eine Familie gründen."

Neben der Traumhochzeit, können warten viele Fans natürlich auch auf süße Royal-Babys. Und die werden definitiv kommen. Doch alles der Reihe nach! "Nicht sofort, aber natürlich. Einen Schritt nach dem anderen. Aber natürlich wollen wir eine Familie gründen", grinst Prinz Harry happy.