Prinz Harry gesteht: Niemand will König werden - Schon lange wird davon gesprochen, dass Prinz Charles wohl nie König werde und dass er nur darauf warte, dass seine Mutter, Queen Elizabeth II. als Königin abdankt und ihm den Thron überlässt. Doch ist das wirklich so? Ist es wirklich sein Wunsch, König zu sein? Sein Sohn Prinz Harry macht nun ein schockierendes Geständnis darüber, wie es im Hause Windsor wirklich aussieht.

Auf die Frage des Magazins "Newsweek", ob jemand in der Familie den Wunsch hege, den Thron zu besteigen, antwortet Prinz Harry: "Ich denke nicht. Aber wir werden unsere Verpflichtungen wahrnehmen, wenn es nötig wird." Ob Vater Prinz Charles oder sein Bruder Prinz William das unbedingt freut, dass Harry so offen darüber redet? Schließlich möchte doch jeder Freund der Monarchie, dass der amtierende König seinen Posten auch gerne erfüllt. Bei dem Alter der Queen kann es zudem nicht mehr all zu lange dauern, bis Prinz Charles tatsächlich in die Pflicht gerufen wird.

Prinz Harry: Er führt den Kampf seiner Mutter Diana (†36) fort

Im weiteren Verlauf des Interviews zeigt Prinz Harry immer wieder, dass er offenbar nicht sonderlich unglücklich darüber ist, in der Thronfolge etwas weiter hinten zu stehen. So manches Mal habe er seine Adelspflichten verflucht, vor allem nach dem frühen Tod seiner Mutter Prinzessin Diana. „Meine Mutter war gerade gestorben, und ich musste einen langen Weg hinter ihrem Sarg herlaufen, während mir Tausende Menschen zuschauten und Millionen mehr am Fernseher. Ich finde, dass ein Kind unter keinen Umständen gebeten werden sollte, so etwas zu tun. Ich denke auch nicht, dass so etwas heute noch passieren würde“, erklärt Prinz Harry schonungslos.

"Ich wollte nicht der sein, der ich war", gesteht er. Heute will er die Monarchie und seinen Status dafür nutzen, Gutes zu tun und das beste daraus zu machen.