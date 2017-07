Prinz Harry: Heißer Fremdflirt mit einer Blondine

Arme Meghan Markle! Während sie gerade in Kanada arbeitet, amüsiert sich Prinz Harry mit einer Blondine in England. Hat der 32-Jährige etwa ein Problem mit der Treue?

Beim "British Summer Time"-Festival wurde Harry dabei erwischt, wie er mit einer unbekannten Frau quatschte, lachte und flirtete. Auf einem Bild sieht es sogar ganz danach aus, als würde der Rotschopf die Dame küssen. Schon vor einer Woche wurde der Prinz flirtend mit einer anderen Blondine im Londoner Hyde Park gesichtet.

Es sind Bilder, die seiner Freundin das Herz brechen dürften. Mit ihren braunen Haaren passt sie eigentlich gar nicht in das Beuteschema von Harry. Ein Insider verrät, dass die beiden noch intensiv an ihrer Beziehung arbeiten müssen. "Sie müssen herausfinden, ob sie in einem sehr ungewöhnlichen Umfeld eine normale Beziehung führen können", lautet das ernüchternde Statement. Hoffentlich hat die hübsche Schauspielerin nach diesen Bildern überhaupt noch Lust dazu, sich eine Zukunft mit ihrem flirtfreudigen Schatz aufzubauen.