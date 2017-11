Prinz Harry & Meghan Markle: Das Hochzeitsdatum steht fest!

Was für eine royale Überraschung: Prinz Harry und Meghan Markle sind verlobt - das hat das Königshaus heute Morgen offiziell bestätigt. Im Frühjahr 2018 soll die Hochzeit stattfinden. "Weitere Details über die Hochzeit werden zur rechten Zeit bekanntgegeben", heißt es weiter. Also wann genau geben sich die beiden denn nun das Jawort?

Es ist offiziell! Prinz Harry heiratet seine Meghan im nächsten Jahr

Das Hochzeitsdatum lässt sich leicht ausrechnen

Doch auch wenn sich der Palast noch in Schweigen hüllt, gibt es eindeutige Indizien, die auf ein ganz bestimmtes Datum hinweisen. Denn: Herzogin Kate und Prinz William gaben ihre Verlobung am 16. November 2010 bekannt. Die Hochzeit folgte am 29. April 2011 - also fünf Monate und 13 Tage nach der Verlobungsverkündung. Auch Harry und Meghan machten ihre Verlobung im November offiziell, genauer gesagt elf Tage und sieben Jahre nach Kate und William. Logisch wäre also, wenn ihre Hochzeit nach einem identischen zeitlichen Abstand erfolgen würde. Das wäre dann voraussichtlich entweder der 6. der 13. Mai - wenn die Zeremonie auf einen Freitag wie bei Kate und William gelegt wird.

Damals verfolgten rund zwei Milliarden Menschen weltweit, wie sich das künftige Königspaar das Jawort gab. Harry und Meghan werden sich wohl auf ein ganz ähnliches mediales Interesse einstellen dürfen.

Kates Baby komm noch vor der Hochzeit

Bevor Harry und Meghan vor den Altar treten, gibt es sicherlich noch weitere Jubel-News aus England. Kates drittes Baby wird im April erwartet. Diesen Stichtag warten die beiden sicher noch ab, damit auch die derzeit schwangere Herzogin bis zur Hochzeit die Strapazen der Geburt überstanden hat und gebührend mitfeiern kann. Und wer weiß - vielleicht gibt es dann bald auch schon wieder royale Baby-News, diesmal von dem frisch vermählten Paar...