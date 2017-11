Prinz Harry & Meghan Markle: Erste Details zur Hochzeit!

Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell! Angeblich hat Prinz Harry seiner Meghan Markle schon längst einen Antrag gemacht. Dafür spricht auch, dass er sie sogar schon der Queen vorstellte. Gerüchten zufolge will er die Verlobung nur noch nicht offiziell machen, um nicht von den Feierlichkeiten zum 70. Hochzeitstag von Queen Elizabeth und Prinz Philip am 20. November abzulenken.

Im Dezember soll die Verlobung von Harry und Meghan dann aber endlich bekannt gegeben werden. Und schon im kommenden Sommer wird dann die pompöse Traumhochzeit stattfinden! Erste Details dazu sind jetzt bereits durchgesickert. So soll Meghans Ehering bereits bei einem Juwelier in Auftrag gegeben worden sein. Er wird aus einem Material gefertigt, das weltweit einzigartig ist. Prinz Harry wird, genau wie sein Bruder William, keinen Ehering tragen. So ist es Tradition beim britischen Adel.

Zu Meghans Brautkleid sind noch keine näheren Details bekannt, doch es wird ganz sicher märchenhaft aussehen. Dafür stehen die Titel, die beide nach der Hochzeit tragen werden, bereits fest. Harry wird zum Herzog von Sussex ernannt, seine Meghan zur Herzogin. Für die anschließenden Flitterwochen wurde angeblich schon ein schickes Domizil auf den paradiesischen Seychellen gebucht. Wenn das mal keine traumhaften Aussichten für das Jahr 2018 sind!