Prinz Harry & Meghan Markle: Heimliche Hochzeit?

Die Queen war sicherlich bereits wegen der Verlobungs-Gerüchte um Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle nicht besonders amused - wie sie wohl reagiert, wenn sie das hier hört: Harry und Meghan spielen mit dem Gedanken einfach durchzubrennen und heimlich zu heiraten. Ohne großes Tam Tam, ohne die Öffentlichkeit und vielleicht sogar ohne die Queen?

Auch ihre erste Hochzeit feierte Meghan Markle auf diese Weise

Diese Hochzeits-Gerüchte streute jetzt ein Insider in in dem Magzin "US Weekly". "Sie könnten abhauen und im ganz kleinen Kreise heiraten", soll er gesagt haben.

Meghan Markle & Prinz Harry: So war das Kennenlernen mit ihrem Vater

Meghan hat darin bereits Übung. Schon ihre erste Hochzeit mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson vor sechs Jahren fand abgeschieden am Strand von Jamaica statt.

Es könnte schon bald soweit sein

Und das Wichtigste: "Er möchte heiraten und Kinder haben. Er ist superverliebt", verriet der Insider dem Magazin über Prinz Harry.

Wir dürfen gespannt sein: Vielleicht macht er seiner Meghan zu ihrem Geburtstag am 4. August ja ein ganz besonderes Geschenk...