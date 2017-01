Prinz Harry & Meghan Markle: Schon wieder getrennt?

Es war eine kleine Sensation, als Prinz Harry am 8. November 2016 durch ein Statement des Königshauses die Beziehung zu Schauspielerin Meghan Markle offiziell machte. Der begehrteste Junggeselle war vom Markt. Jetzt soll aber schon wieder Schluss sein! Ist Prinz Harry etwa wieder Single?

Prinz Harry: Sein Verhalten wirft Fragen auf

Die Anzeichen sprechen jedenfalls für sich – zumindest, wenn man sich Prinz Harrys Verhalten in seinen vergangenen Beziehungen anschaut. Denn als der Royal mit Chelsy Davy oder Cressida Bonas liiert war, zeigte er seine Liebe gerne in der Öffentlichkeit. Er nahm seine Freundinnen zu Konzerten mit oder schaute sich das eine oder andere Rugbyspiel an. Chelsy kannte sogar die Familie des Prinzen und war gut mit Herzogin Kate befreundet. Mit Meghan lässt sich Prinz Harry allerdings gar nicht blicken. Außer einem Schnappschuss beim gemeinsamen Spazierengehen vor einigen Wochen, hat man von den beiden nichts gesehen.

Prinz Harry und Meghan Markle: Keine Zeit für die Liebe?

Auch was die gemeinsame Zeit betrifft, steht die Liebe unter keinem guten Stern. Prinz Harry hat in diesem Jahr extrem viel zu tun. Die Queen hat ihrem Enkel einige royale Termine mehr anvertraut, so dass er viel unterwegs sein wird. Meghan hingegen verbringt ihre Teit in Toronto. Und sie wird 2017 mit den Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Suits“ genug um die Ohren haben. Ob das Paar deswegen schon vorher einen Schlussstrich gezogen und sich getrennt hat? Ein Statement gibt bisher noch von keinem der beiden….