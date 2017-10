Prinz Harry & Meghan Markle: Sie muss in die Prinzessinnen-Schule

Prinz Harry kann sein Glück kaum fassen. Nachdem er lange kein Glück mit den Frauen hatte, darf er sein Leben nun endlich mit seiner großen Liebe teilen. Sogar die Queen hat zugestimmt, dass Meghan Markle den Rotschopf heiraten darf.

Nun folgt allerdings die nächste Hürde, denn die 36-Jährige muss in die Prinzessinnen-Schule. Dort soll die künftige Herzogin von Sussex lernen, wie sie sich am Hof und bei offiziellen Anlässen verhalten muss. In speziellen Kursen soll sie darüber aufgeklärt werden, wie die Rangordnungen lauten, vor wem sie einen Knicks machen muss und wen sie überhaupt ansprechen darf. Es gibt viele Dinge zu lernen, damit es nicht zu peinlichen Ausrutschern kommen kann.

Sicherlich kann Kate der Schauspielerin ein wenig unter die Arme greifen und ihr zeigen, worauf es am Hof ankommt. Immerhin musste sie all diese Dinge ja selbst lernen, als sie William geheiratet hat. Ob man in der Prinzessinnen-Schule wohl auch lernt, wann man eine Schwangerschaft bekanntgeben darf? Auf diese Meldung scheinen die Briten nämlich schon brennend zu warten...